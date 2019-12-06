يعقوب التقى الرئيس عون وتمنى عليه الاسراع بتأليف الحكومة

التقى رئيس حركة النهج النائب السابق حسن يعقوب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
و تمنى يعقوب على الرئيس عون الإسراع في تأليف الحكومه لان الناس في لبنان و البقاع خصوصاً تعاني من ضيق اقتصادي كبير و هي بحاجه ماسه الى تسيير امورها من خلال فتح اعتمادات بنكية للمزارعين.
وأكد يعقوب ان "وجع الناس المؤلم يتفاقم واضحى غير مقبول المماطلة من بعض القوى والرهان على الانهيار الذي سيصعب التصدي له".
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