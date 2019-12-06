النشرة: سرقة منزل في بلدة برج قلاويه الجنوبية

افاد مراسل ​النشرة​ في ​النبطية​، عن "تعرض منزل مواطن من بلدة ​برج قلاويه​ الجنوبية للسرقة، حيث اقدم ثلاثة اشخاص ملثمين بالدخول الى المنزل عبر الشرفة الخارجية، وسرقوا مبلغ 35 مليون ليرة لبنانية و 20 الف ​دولار​ أميركي، وعلى الفور حضرت ​القوى الامنية​ وفتحت تحقيقاً بالحادثة.

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