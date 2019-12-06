اعادة رفع صور الرئيس عون وباسيل في مكتب الوطني الحر بجونيه

اعيد رفع صور ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ ورئيس ​التيار الوطني الحر​ ​جبران باسيل​ امام مكتب التيار الوطني الحر في ​جونية​.

وفي وقت سابق دانت اللجنة المركزية للاعلام في "التيار الوطني الحر" "الاعتداء على مكتبها في ​جونيه​ بقنابل ​مولوتوف​ فجر اليوم"، متسائلة "ما الهدف من هكذا تعديات والبلاد مقبلة على استشارات نيابية نرجو أن تؤدي في خواتيمها إلى تكليف رئيس ​حكومة​ جديد؟".

وفي بيان لها، لفتت اللجنة إلى "انها تعول على دور ​الاجهزة الامنية​ في التحقيق في الحادث تمهيدا لمعاقبة الفاعلين وفق القانون".