اعادة رفع صور الرئيس عون وباسيل في مكتب الوطني الحر بجونيه

اعيد رفع صور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل امام مكتب التيار الوطني الحر في جونية.
وفي وقت سابق دانت اللجنة المركزية للاعلام في "التيار الوطني الحر" "الاعتداء على مكتبها في جونيه بقنابل مولوتوف فجر اليوم"، متسائلة "ما الهدف من هكذا تعديات والبلاد مقبلة على استشارات نيابية نرجو أن تؤدي في خواتيمها إلى تكليف رئيس حكومة جديد؟".
وفي بيان لها، لفتت اللجنة إلى "انها تعول على دور الاجهزة الامنية في التحقيق في الحادث تمهيدا لمعاقبة الفاعلين وفق القانون".
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