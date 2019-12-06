الحكم بالاشغال الشاقة على مطلقي النار على الجيش في الفنار

أصدرت ​المحكمة العسكرية​ الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، حكمها في قضية ​إطلاق النار​ على عناصر من ​الجيش اللبناني​ ومحاولة قتلهم، في منطقة الفنار في 4 نيسان 2015، بواسطة أسلحة حربية ومقاومتهم ب​العنف​ والشدة أثناء قيامهم بمواجبهم الوظيفي.

وقضى الحكم بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، بحق المتهم الفار من العدالة سلام عفيفي، وتجريده من حقوقه المدنية وتنفيذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه، والأشغال الشاقة ثلاث سنوات بحق المتهمين محمد. ر وعلي. ز وتجريدهما من حقوقهما المدنية وتغريم كل منهما 100 ألف ليرة لبنانية، والحبس سنة واحدة لكل من عباس. ق، حسن. ز وإسماعيل. ز، وتغريم كل منهم مبلغ 100 ألف ليرة لبنانية.