شدّد أمين سر تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي كرم، على أنّ "محاولاتكم لشَيطنة الانتفاضة اللبنانية طمعًا بقمعها، كما فعل الرئيس السوري بشار الأسد بثورة شعبه ستفشل، لأنّ انتفاضة الشعب اللبناني ستبقى سلميّة ولن تتحوّل إلى عنفيّة، لتُعطيكم الحجج. كم أصبحتم شبيهين بهم".
وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "لا فوضى آتيةً من الخارج، بل تعنّت داخلي منكم يفاقم المشاكل".
كانت هذه تفاصيل خبر فادي كرم: لا فوضى آتية من الخارج ومحاولاتكم لشيطنة الانتفاضة اللبنانية طمعا بقمعها ستفشل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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