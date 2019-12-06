علم الدين: كلفة تشغيل معمل معالجة النفايات من موازنة الدولة اللبنانية

اصدر رئيس ​اتحاد بلديات الفيحاء​، رئيس بلدية الميناء ​عبد القادر علم الدين​، بيانا رد فيه على تصاريح عضو مجلس ​بلدية طرابلس​، المهندس نور الأيوبي حول الرسالة التي تقدم بها إلى ​البرلمان الأوروبي​، مؤكداً ان "إنشاء معمل فرز ​النفايات الصلبة​ في طرابلس هو هبة من ​الإتحاد الأوروبي​ عبر مكتب وزير ​الدولة​ لشؤون التنمية الإدارية OMSAR بمبلغ وقدره 1,1 مليون يورو وتم تنفيذها من قبل مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية وبإشراف ​المفوضية الأوروبية​ في لبنان"، موضحاً انه "تم إعداد دفتر شروط لتشغيل المعمل من قبل مكتب الوزير والإتحاد، وتم عرضه قبل تصديقه على رئيس اللجنة البيئية في بلدية طرابلس وتم تعديل دفتر الشروط حسب الملاحظات الواردة من قبله وذلك خلال العام 2013".

أما فيما يتعلق بالهبة المقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية، فأشار علم الدين الى "ان الإتحاد قد قام بالإحالة إلى ​مجلس الإنماء والإعمار​ الملاحظات الفنية على دراسة تقييم الأثر البيئي للأعمال المقترحة لمشروع تطوير وتحسين معمل فرز وتسبيخ النفايات الصلبة في طرابلس"، متمنياً من "الغيورين على مصلحة مدن الفيحاء توخي الحذر في نشر المعلومات الغير دقيقة وعدم رمي الإتهامات جزافا قبل التأكد من صحة المعلومات".