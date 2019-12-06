سقوط ثلاثة جرحى خلال إشكال في مخيم البداوي

أصيب شخصين بطعنات سكين خلال اشكال وقع بين شابين في ​مخيم البداوي​، كما اصيب شخص اخر كان يحاول الفصل بين الشابين، وتخلل الاشكال ​اطلاق نار​ ورمي ​قنبلة​ صوتية في الهواء حيث ساد التوتر والهلع في المخيم، وجرى نقل المصابين الى المستشفى، في حين عملت ​القوة الامنية الفلسطينية​ على تطويق الاشكال.

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