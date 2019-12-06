الحريري وقع مرسومَين متعلقين بطلاب شهادة الكفاءة بكلية التربية وموظفي الجمارك

أعلنت ​رئاسة مجلس الوزراء​ أنّ "رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ وقّع اليوم مرسومَين قضى الأوّل بإلحاق طلاب شهادة الكفاءة في كلية التربية في "​الجامعة اللبنانية​" الناجحين في الشهادة المذكورة، بوظيفة أستاذ تعليم ثانوي متمرّن في ملاك ​وزارة التربية​ والتعليم العالي- المديرية العامة للتربية".

وأوضحت أنّ "المرسوم الثاني قضى بترفيع موظّفين من الفئة الرابعة في ملاك إدارة ​الجمارك​ في ​وزارة المالية​، إلى الفئة الثالثة، وتعيينهم بوظيفة (مراقب) في الملاك المذكور".