أعلنت رئاسة مجلس الوزراء أنّ "رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري وقّع اليوم مرسومَين قضى الأوّل بإلحاق طلاب شهادة الكفاءة في كلية التربية في "الجامعة اللبنانية" الناجحين في الشهادة المذكورة، بوظيفة أستاذ تعليم ثانوي متمرّن في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي- المديرية العامة للتربية".
وأوضحت أنّ "المرسوم الثاني قضى بترفيع موظّفين من الفئة الرابعة في ملاك إدارة الجمارك في وزارة المالية، إلى الفئة الثالثة، وتعيينهم بوظيفة (مراقب) في الملاك المذكور".
كانت هذه تفاصيل خبر الحريري وقع مرسومَين متعلقين بطلاب شهادة الكفاءة بكلية التربية وموظفي الجمارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.