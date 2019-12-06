مسيرة رمزية في مرجعيون حاصبيا بمناسبة الذكرى الـ42 لميلاد كمال جنبلاط

نظمت وكالة داخلية الحزب "التقدمي الاشتراكي" بمناسبة الذكرى الـ42 لميلاد ​كمال جنبلاط​، مسيرة رمزية انطلقت من مركز الخزب تقدمها وكيل داخلية ​مرجعيون​ ​حاصبيا​ شفيق علوان وحشد من الحازبين المناصرين حتى النصب التذكاري ل​ضحايا​ الحزب وسط حاصبيا حيث تم وضع اكليل من الزهر واضيئت الشموع على التمثال.

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