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وزير الدفاع الأميركي نفى أي خطة لإرسال 14 ألف جندي للشرق الأوسط

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نفى ​وزير الدفاع الأميركي​ ​مارك إسبر​ "وجود أي خطة لإرسال 14 ألف جندي إضافي إلى منطقة ​الشرق الأوسط​"، قائلا "كما ذكرت الوزارة مرارًا، لم نناقش مطلقًا أو نفكر في إرسال 14 ألف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط، وأي تقارير عن هذا غير صحيحة"، مشددا على أن "​وزارة الدفاع​ ستظل دائما مستعدة للرد على أي تحركات مستقبلية قد يقدم عليها خصوم ​الولايات المتحدة​ في أي وقت".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الاميركية قد أفادت قبل يومين بان "واشنطن تدرس إرسال 14 ألف جندي للمنطقة لمواجهة التهديدات الإيرانية"، مشيرةً إلى أن "مسؤولي مسؤولو إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب يدرسون نشر عشرات السفن لمواجهة التهديد الإيراني "، موضحةً ان "خطة إرسال قوات أميركية تهدف إلى ردع أي رد إيراني محتمل على العقوبات".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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