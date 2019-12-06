خارجية روسيا: عقوبات أميركا الأخيرة ضد شركات وأفراد روس لن تبقى بدون رد

تعهدت وزارة الخارجية الروسية بـ"الرد على العقوبات الأميركية الأخيرة ضد شركات وأفراد روس"، معتبرة أن "الإجراءات التقييدية ​الجديدة​ مسيسة وتندرج في سياق حملة دعائية تخوضها ​الولايات المتحدة​ ضد ​روسيا​". وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت يوم أمس عن "فرض عقوبات على عدد من الأفراد والشركات الروسية"، متهمة إياها بـ"نشاط سيبراني خبيث تسبب بأضرار مادية".

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