الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على 4 مسؤولين عراقيين بسبب انتهاكهم حقوق الإنسان أو الفساد

أعلنت ​وزارة الخزانة الأميركية​ "أنّها فرضت عقوبات على 4 مسؤولين عراقيّين بسبب انتهاكهم حقوق الإنسان أو ​الفساد​". وأوضحت في بيان، أنّ "3 من العراقيين الأربعة المشمولين بالعقوبات، زعماء ميليشيات تدعمها ​إيران​، فقد شملت العقوبات قائد "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي وشقيقه ليث،خميس العيساوي وفرحان الخنجر".

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