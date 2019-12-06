مذكرة توقيف غيابية بحق أحد مناصري الحزب الديمقراطي في حادثة قبرشمون

أصدر قاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل، مذكرة توقيف غيابية بحق أحد مناصري الحزب الديمقراطي اللبناني، في حادثة قبرشمون، وذلك بعد تمنعه عن حضور جلسة استجوابه التي كانت محددة اليوم.
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