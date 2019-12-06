أصدر قاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل، مذكرة توقيف غيابية بحق أحد مناصري ​الحزب الديمقراطي اللبناني​، في حادثة ​قبرشمون​، وذلك بعد تمنعه عن حضور جلسة استجوابه التي كانت محددة اليوم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مذكرة توقيف غيابية بحق أحد مناصري الحزب الديمقراطي في حادثة قبرشمون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.