لفت عضو "كتلة المستقبل" النائب ​محمد الحجار​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ وقّع على مشروع مرسوم ترفيع الموظّفين الناجحين في امتحانات ​مجلس الخدمة المدنية​ من الفئة الرابعة في ملاك إدارة ​الجمارك​ في ​وزارة المالية​، إلى الفئة الثالثة، وتعيينهم بوظيفة مراقب في الملاك المذكور، وتمّ إحالته إلى ​القصر الجمهوري​ لتوقيعه وإصداره".

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كانت هذه تفاصيل خبر الحجار: الحريري وقّع مشروع مرسوم ترفيع موظفين ناجحين بامتحانات الخدمة المدنية بملاك إدارة الجمارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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