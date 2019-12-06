الخارجية الاميركية: واشنطن لن تبقى صامتة على قتل المتظاهرين في العراق

أكدت ​وزارة الخارجية الاميركية​ أن "​واشنطن​ لن تبقى صامتة على قتل المتظاهرين في ​العراق​"، مشيرةً إلى إنها ستطلب من ​وزارة الخزانة الاميركية​ إدراج مسؤولين عراقيين على لائحة العقوبات.

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