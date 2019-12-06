"النشرة": خطة لمنع النواب من الوصول الى بعبدا الاثنين المقبل لبدء الاستشارات

علمت "​الخليج 365​" أن "قوى سياسية بدأت تجري اتصالات ولقاءات مع الحراك لتنسيق خطوات الاحتجاج المرتقبة الاثنين المقبل، لمنع ​الكتل النيابية​ من الوصول الى ​القصر الجمهوري​ تلبية لدعوة ​الاستشارات النيابية​ لتكليف رئيس للحكومة وعُلم ايضا ان كتلا نيابية ستكرر سيناريو الجلسة النيابية، من خلال اعلان مقاطعة او عدم القدرة للوصول الى ​بعبدا​، بحجة التحركات الشعبية".

وافادت المعلومات نفسها بأن "قوى سياسية تعمد الى شحن أنصارها للنزول الى الشوارع بدءا من الاحد".