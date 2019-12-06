"النشرة": خطة لمنع النواب من الوصول الى بعبدا الاثنين المقبل لبدء الاستشارات

علمت "الخليج 365" أن "قوى سياسية بدأت تجري اتصالات ولقاءات مع الحراك لتنسيق خطوات الاحتجاج المرتقبة الاثنين المقبل، لمنع الكتل النيابية من الوصول الى القصر الجمهوري تلبية لدعوة الاستشارات النيابية لتكليف رئيس للحكومة وعُلم ايضا ان كتلا نيابية ستكرر سيناريو الجلسة النيابية، من خلال اعلان مقاطعة او عدم القدرة للوصول الى بعبدا، بحجة التحركات الشعبية".
وافادت المعلومات نفسها بأن "قوى سياسية تعمد الى شحن أنصارها للنزول الى الشوارع بدءا من الاحد".
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