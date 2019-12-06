تطورات مثيرة في حياة ليزا سميث.. من مجندة بأيرلندا إلى إرهابية بداعش (قصة كاملة)

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة المصري اليوم

تطورات مثيرة في واقعة تسليم المعتقلة الإيرلندية ليزا سميث إلى بلادها، «ارتكبت جرائم إرهابية»، تلك هي التهمة التي وجهت لـ«سميث»، والتي كانت جندية في قوات دفاع بلدها حتى عام 2011، ثم انتقلت لتصبح واحدة من أفراد أبشع التنظيمات إرهاباً في العالم، كما يحكى أنها تزوجت أحد الدواعش في سوريا.

عاشت المجندة الإيرلندية التي وجهت لها الشرطة في بلادها اتهامات، للاشتباه في ارتكابها جرائم إرهابية بعد 3 أيام من اعتقالها عقب عودتها من تركيا إلى دبلن، نهاية قصتها حيث قبض عليها مع طفلتها البالغة من العمر عامين في المطار.

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مقدم من: أخبارك

ليزا سميث

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بدأت القصة عندما وافقت إيرلندا على استعادة سميث وابنتها البالغة من العمر عامين بعد أن قررت أنقرة ترحيل المواطنين الأجانب المرتبطين بتنظيم داعش الشهر الماضي، حيث قالت تركيا إنها ألقت القبض على 287 مسلحا في شمال شرق سوريا، الذي شنت فيه قواتها هجوما على وحدات حماية الشعب الكردية السورية الشهر الماضي، واحتجزت مئات من المشتبه بأنهم متطرفون، بينهم سميث، بحسب موقع «العربية».

وكانت دبلن تقول منذ عدة أشهر إنها تتحمل مسؤولية إعادة سميث إلى إيرلندا، لكن الشرطة قد تكون في وضع يمكنها من توجيه الاتهام إليها بعد عودتها.

بدورها، قالت سميث(38 عاما) إنها توجهت إلى سوريا في عام 2015، وانضمت فعلا لتنظيم داعش هناك إلا أنها لم تقاتل في صفوفهم. كما أضافت أن متطرفاً بريطانياً يدعى ساجد إسلام هو والد طفلتها وقتل في اشتباكات في وقت سابق من هذا العام.

ليزا سميث

وكتبت الشرطة على«تويتر»: «تم اعتقال مواطنة إيرلندية (38 عاما) للاشتباه بارتكابها أعمالا إرهابية عقب ترحيلها من تركيا»، إلا أنها لم تقدم تفاصيل عن التهم الموجهة إلى سميث.كما أعلنت أنه من المقرر أن تمثل المتهمة أمام المحكمة في وقت لاحق من الأربعاء. وقال وزير العدل الإيرلندي شارلي فلاناغن إنه يتم اتباع «الإجراءات اللازمة لرعاية طفلة ليزا». وأضاف: «هذه قضية حساسة وأريد أن أطمئن الناس إلى أن جميع أجهزة الدولة المعنية مشاركة».