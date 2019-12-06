الرئيس الأوكراني السابق ينصح خليفته: "لا تثق في بوتين"

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

نبه الرئيس الأوكراني السابق، بترو بوروشينكو، اليوم، خلفه فولوديمير زيلينسكي، إلى أن عليه ألا يثق في الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وألا يعقد معه اجتماعا ثنائيا، قبل ثلاثة أيام من اجتماع مرتقب بينهما.

وكتب بوروشينكو، الذي هزمه زيلينسكي في انتخابات العام الجاري في مقال رأي: "لا تثق في بوتين أبدا وفي أي شيء، بوتين يتلاعب بكل شيء: المحتوى والحقائق والأرقام والخرائط والمشاعر، هو يكره أوكرانيا والأوكرانيين".

وتابع في مقاله المنشور في صحيفة "اوكرانيسكا برافدا" اليومية: "انصحك بصدق أن تتفادى عقد اجتماع شخصي مع بوتين وإذا كان ذلك مستحيلا، قاوم تلاعبات وإطراءات كي جي بي"، في إشارة لجهاز الاستخبارات الروسي.

ويلتقي زيلينسكي، الذي انتخب في شكل مفاجئ رئيسا للبلاد في مايو الفائت، بوتين لأول مرة الاثنين لإجراء مباحثات بشأن الأزمة في أوكرانيا بوساطة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل.

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والقمة هي الأولى بهذه الصيغة منذ العام 2016، ويترقبها كثيرون في أوكرانيا أملاً في إنهاء النزاع الدامي، فيما ينظر إليها آخرون بعدم ارتياح وقلق خشية أن يقدم زيلينسكي تنازلات مهينة بمواجهة شخصية سياسية بحجم بوتين.

ونهاية نوفمبر، أشاد بوتين بزيلينسكي الذي اعتبره "شخصا لطيفا وصادقا".

والجمعة، أبلغ المتحدث باسم بوتين ديميتري بيسكوف الصحافيين أنّ بوتين يتوجه إلى باريس "بنية جادة" وخطط لعقد اجتماعات ثنائية مع قادة الدول الثلاثة، بالإضافة لمناقشة الأزمة في أوكرانيا.