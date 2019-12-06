دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية مقتل شخص وإصابة 5 آخرين بإطلاق نار في قاعدة عسكرية أمريكية

قتل شخص وأصيب خمسة آخرون في حادث إطلاق نار بقاعدة جوية تابعة للبحرية الأمريكية في ولاية فلوريدا.

وأعلنت الشرطة الأمريكية، عن مقتل مطلق النار في القاعدة العسكرية، بعد استهدافه خمسة أشخاص وإصابتهم وفقًا لتقديرات أولية .

وقالت قاعدة بنساكولا الجوية في بيان «تم تأمين بوابتي القاعدة وسط تقارير عن مسلح يطلق النار (..) وسيتم الإدلاء بمزيد من المعلومات لدى ورودها».