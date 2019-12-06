شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد بدوى: الرفض الدولى لاتفاق السراج مع أردوغان يفضح خطط تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أحمد بدوي ،رئيس لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، أن الرفض الدولي المتزايد لاتفاق فايز السراج رئيس مجلس وزراء ليبيا مع رجب طيب أردوغان رئيس تركيا، يؤكد إحاطة العالم وعلمه التام بالتوجهات التركية المشبوهة في ليبيا، ورغبة أنقرة من وراء تفاهماتها الغير مشروعة في الالتفاف حول الوضع في ليبيا والسطو على مقدرات الليبيين.

و أكد رئيس لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، في بيان له اليوم، عدم صحة اتفاقات السراج مع أردوغان لتعارضها التام مع اتفاق الصخيرات وتخطيها صلاحياته، مشيرا إلى أن الاتفاقيات البحرية والعسكرية بين السراج وأردوغان تفتح الباب واسعا للإرهاب في ليبيا، وتفتت وحدة ليبيا وتدفعها للمجهول.

وشدد النائب أحمد بدوى، على أن الرفض الدولي والاقليمي المتزايد لهذه الاتفاقيات منذ توقيعها، يؤكد على الخطر الشديد الذي يحيط بالدولة الليبية لو استمرت في هذا الاتجاه ولم يتراجع السراج عن هذه الاتفاقات.