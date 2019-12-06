شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فايق يلتقى رئيس المجلس الوطنى لحقوق الإنسان بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر
جاء ذلك خلال استقباله بوزيد الزهاوي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالجزائر وذلك علي هامش اجتماعات الجمعية العمومية السادسة عشر للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تعقد بالقاهرة.
وقدم فايق ، التهنئة للزهارى ، بمناسبة انتخابه رئيس للمجلس الوطني الجزائري متمنيا له التوفيق في اداء مهمته ،مضيفا أن المجلس وفقاً لاستراتيجية عمله يسعي للتعاون البناء مع كافة المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان على المستوي الإقليمي والدولي بما يعزز قدرات المؤسسات في نشر وتعزير وحماية حقوق الإنسان.
فيما أعرب الزهاوي عن أهمية التعاون بين المؤسسات الوطنية العربية وعن تقديره لفايق، باعتباره أحد القامات الحقوقية في العالم العربي بما يملكه من تاريخ وخبرات تمتد لعشرات السنوات وانه خلال الفترة القادمة سوف يكون هناك تعاون ما بين المؤسستين الجزائرية والمصرية بما يحقق أهدافهما معاً.
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