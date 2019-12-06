قتلها الغاز.. مصرع فتاة اختناقًا بسبب سخان المياه في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

صرحت النيابة العامة بمركز دسوق في كفر الشيخ برئاسة المستشار علي الخضرجي، بدفن جثة طالبة، في العقد الثاني من العمر، لقيت مصرعها إثر اختناقها بغاز سخان المياه.

تلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من المقدم شريف عبود، مأمور قسم شرطة بندر دسوق، بتلقيه إشارة من نقطة شرطة مستشفى دسوق العام، بوصول "ا.ع"، 18 سنة، طالبة وتقيم بمدينة دسوق، جثة هامدة، إثر تعرضها للاختناق بسبب غاز سخان المياه.

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وأفاد مفتش الصحة أن الوفاة سببها تعرض الضحية لاسفكسيا الاختناق، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

كشفت تحريات الرائد خيري الشرقاوي، رئيس مباحث قسم شرطة بندر دسوق، بإشراف العقيد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، صحة ما سبق ذكره، وعدم وجود شبهة جنائية.

حًرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.