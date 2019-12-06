1.6 مليون جنيه للقضاء على شبكة المياه المتهالكة في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، اليوم الجمعة، تخصيص مليون و670 ألف جنيه لإحلال مواسير وخطوط مياه الشرب المصنوعة من مادة "الاسبستوس" الضارة صحيًا، واستبدالها بخطوط مياه بلاستيكية صحية.

وأكد الزملوط، أن المشروع يهدف لإحلال وتجديد خطوط مياه الشرب المصنوعة من مادة "إسبستوس" القديمة والمتهالكة بخطوط جديدة من البلاستيك أقطار "١،٢،٤"، داخل مدينة الخارجة بأحياء "البلد القديمة، والقلقان، ومصنع اللبن، وطريق الداخلة" وبإجمالي أطوال نحو ٢٣٠٠ متر بتكلفة قدرها ٦٧٠ ألف جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع يونيو من العام المقبل ٢٠٢٠.

وأضاف المحافظ، تنفيذ مشروع مماثل بمركز الداخلة بتكلفة تصل إلى مليون جنيه، بهدف إحلال جميع الخطوط القديمة والتخلص منها حفاظا على صحة المواطنين.