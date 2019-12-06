رئيس الوزراء الكويتى يدعو المواطنين للمشاركة في مكافحة الفساد

طالب رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ صباح الخالد كل مواطن لديه معلومات عن الفساد وأدلة أن يتقدم إلى «نزاهة» بما لديه خلال هذا الشهر، مؤكدًا على كل الضمانات للمبلغ، وقال إننا نعمل وفق توجيه سمو الأمير الذى يتابعنى ويتابع شخصيًّا ملفات الفساد وترسيخ دولة القانون والمؤسسات.

وخلال لقاء مع رؤساء تحرير الصحف المحلية، أشار الخالد إلى أن التواصل مع وسائل الإعلام يأتى إيمانًا بدورها وشراكتها.

وقال الخالد إن الأمير يتحدث فى كل خطاباته عن وسائل التواصل الاجتماعى وما وصل إليه الأمر من

سوء استخدامها وهذا محل نقاش مع السلطة التشريعية لتنظيمها.

وأكد أن ثمة مساحة فى العمل السياسى والعلاقة مع مجلس الأمة ولكن ليس على حساب المال العام ولا على حساب حقوق المواطنين.

وقال رئيس الوزراء: ما نشهده فى المنطقة له ارتدادات لكننا لن نكون أسرى لهذا المخاض.

وتابع: العالم كله يأتينا إلى المنطقة فهناك قمة العشرين فى السعودية وإكسبو 2020 فى دبى وكأس العالم فى قطر.. والتحدث كيف نستفيد من كل

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ذلك.

وأشار إلى أننا سعداء بإنجازات دول مجلس التعاون، ونحن مهما تخلفنا عن الركب فلنا إنجازات بدأت قديمًا وكل ما نحتاجه الآن الإرادة والإدارة وهذا ما نعمل على تحقيقه.

من جهة ثانية، لفت الخالد إلى أن مبادرة هرمز الإيرانية أساسها مسئولية المنطقة وهناك مبادرات أخرى منها مبادرة الحارس، المبادرة الأوروبية ومبادرة من روسيا.

وقال: لكى يكون هناك قبول بالمبادرة الإيرانية يجب أن تكون علاقة طهران بالدول طبيعية، مبينًا أن نجاح المبادرة الإيرانية يحتاج توفر الظروف الملائمة.

ورداً على سؤال قال الخالد ضاحكًا: تسألوننى متى التشكيل؟.. وإجابتى: فى وقته.

وأكد: يدى ممدودة للتعاون مع مجلس الأمة وستظل ممدودة لكن التهاون للوصول إلى التعاون مرفوض... وهذا ما لن أقبله.