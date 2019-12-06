انطلاق أعمال قمة دول مجلس التعاون الخليجى.. الثلاثاء المقبل

أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى، عبداللطيف بن راشد الزيانى، أن القمة المقبلة لدول المنظمة ستنعقد فى الرياض، الثلاثاء المقبل، متوقعاً أن تخرج بقرارات بناءة.

وقال «الزيانى»، فى بيان صحفى، إن قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، سيعقدون اجتماع الدورة الأربعين برئاسة العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأضاف «الزيانى» أن المجلس الوزارى سيعقد اجتماعه التحضيرى للقمة الخليجية فى مقر الأمانة العامة فى الرياض يوم الاثنين 9 ديسمبر 2019.

وأوضح أن القادة الخليجيين سيبحثون

عددًا من الموضوعات المهمة لتعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء فى مختلف المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تدارس التطورات السياسية الإقليمية والدولية، والأوضاع الأمنية فى المنطقة، وانعكاساتها على أمن واستقرار دول المجلس.

وأعرب أمين مجلس التعاون عن ثقته بأن القمة الأربعين ستخرج «بقرارات بناءة تعزز من اللحمة الخليجية وتعمق الترابط والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء، وترسخ أركان

Advertisements

هذا المجلس المبارك».

وفى السياق ذاته رحّب مجلس الوزراء السعودى برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، فى جلسته بقصر اليمامة، الثلاثاء الماضى، باستضافة القمة الخليجية. وذكر مجلس الوزراء السعودى أن «قمة الرياض ستبحث كل المجالات بين الدول الأعضاء».

وجاء فى نص البيان: «عبر المجلس عن ترحيبه بقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لعقد اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجى، الثلاثاء المقبل، فى مدينة الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين لبحث الموضوعات المهمة لتعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء فى مختلف المجالات، وكذلك تدارس التطورات السياسية الإقليمية والدولية، والأوضاع الأمنية فى المنطقة».