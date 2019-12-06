السجن 15 عامًا لرئيس وزراء قرغيزي سابق

قضت محكمة منطقة سفيردلوفسك في مدينة بيشكيك عاصمة قرغيزستان، بالسجن 15 عاما لصابار إيساكوف رئيس وزراء البلاد السابق. ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر في ديوان المحكمة قوله: "أقرت المحكمة بإدانة إيساكوف بالتهمة الموجهة ضده". في ديوان المحكمة قوله: "أقرت المحكمة بإدانة إيساكوف بالتهمة الموجهة ضده". وأشار المصدر إلى أن المحكمة، قررت كذلك سحب جميع الجوائز والأوسمة الحكومية الممنوحة للمدان. قررت كذلك سحب جميع الجوائز والأوسمة الحكومية الممنوحة للمدان. وصابار إيساكوف من مواليد عام 1977 وشغل منصب رئيس وزراء قرغيزستان عامي 2017 و2018 وكان قبل ذلك يشغل منصب رئيس الديوان الرئاسي.

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