لافروف: لن ننشر أسلحتنا في أي منطقة قبل أن تظهر فيها صواريخ أمريكية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن بلاده لن تنشر أسلحة مشمولة بمعاهدة الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى في أي منطقة قبل أن تظهر هناك صواريخ أمريكية.
وقال لافروف عقب مباحثاته مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو في روما /اليوم الجمعة/، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "نحن لننكون أول من ينشر تلك الأنواع من الأسلحة في أي منطقة، بشرط ألا تظهر هناك أنظمة مماثلة من صنع أمريكي".
وتعليقا على اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للدول الغربية بالامتناع عن نشر صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى في أوروبا، أشار لافروف إلى أن "الغرب لم يبادر للرد على هذا المقترح، باستثناء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أعرب عن استعداده لبدء الحوار حول هذا الموضوع، وأنا أعتقد بأننا سنبدأ بذلك".
وأضاف أنه في حال لم يحظ المقترح الروسي بتأييد الدول الغربية، فإن موقف موسكو لن يتغير، مجددا التأكيد على أن روسيا لن تبادر إلى نشر الصواريخ في أوروبا، لكنها سترد بالمثل على الخطوات المتعلقة بإنتاج ونشر الأسلحة.
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