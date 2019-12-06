استمرار الاحتجاجات قبل الانتخابات الرئاسية في الجزائر

خرج الآلاف من الجزائريين اليوم الجمعة في مسيرات جابت العديد من مدن البلاد، مرددين شعارات رافضة للانتخابات الرئاسية المزمعة في 12 ديسمبر. وشهدت شوارع العاصمة ومدن بجاية والبويرة وقسنطينة وبجاية وتيزي وزو ووهران مظاهرات ردد خلالها المحتجون هتافات "لا للانتخابات بوجود العصابات"، كما حملوا لافتات تدعو لأطلاق سراح "معتقلي الرأي". ردد خلالها المحتجون هتافات "لا للانتخابات بوجود العصابات"، كما حملوا لافتات تدعو لأطلاق سراح "معتقلي الرأي". وتدخل الاحتجاجات الشعبية أسبوعها الـ42، وهي الجمعة الأخيرة قبل الانتخابات التي يتنافس فيها رئيس الحكومة الأسبق عبد المجيد تبون مع كل من عز الدين ميهوبي الأمين العام لحزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب "جبهة المستقبل"، وعلي بن فليس رئيس حزب "طلائع الحريات"، وعبد القادر بن قرينة رئيس حزب "حركة البناء الوطني". التي يتنافس فيها رئيس الحكومة الأسبق عبد المجيد تبون مع كل من عز الدين ميهوبي الأمين العام لحزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب "جبهة المستقبل"، وعلي بن فليس رئيس حزب "طلائع الحريات"، وعبد القادر بن قرينة رئيس حزب "حركة البناء الوطني".

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