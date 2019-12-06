العمل الدولية: إعلان أبيدجان يمثل خارطة طريق لتوفير العمل اللائق لأبناء أفريقيا

قال مدير منظمة العمل الدولية غاي رايدر، إن "إعلان أبيدجان" الذي تبناه المشاركون في الاجتماع الأفريقي الإقليمي الرابع عشر لمنظمة العمل الدولية بالعاصمة الإيفوارية "أبيدجان"، يعد بمثابة خارطة طريق مهمة لأنشطة المنظمة في أفريقيا وللدول الأعضاء.

وأوضح رايدر - في مؤتمر صحفي عقده في ختام الاجتماع اليوم الجمعة - أن الإعلان ركز على الاستثمار في العنصر البشري، وقضايا التدريب والحماية الاجتماعية والمساواة بين

الجنسين والاستثمار في مؤسسات العمل والتدابير التي من شأنها توفير العمل اللائق، وكذلك الإعداد لوظائف الغد، لافتا إلى أن أفريقيا تعد قارة شابة وشبابها في حاجة إلى فرص عمل لائقة، وبالتالي فإن إعلان أبيدجان يعد خطوة مهمة في هذا الصدد.



وأشار إلى أن مكتب المنظمة الإقليمي في أبيدجان وفرق المنظمة الأخرى العاملة

في العديد من البلدان الأفريقية ستواصل العمل من أجل تنفيذ الأولويات التي تضمنها الإعلان بالتعاون مع الدول الأعضاء وكذلك مع أصحاب العمل والعمال وكذلك الشركاء في الاتحاد الأفريقي.



من جانبه .. قال وزير العمل الإيفواري ورئيس الاجتماع الإقليمي باسكال ايبنان، إن إعلان أبيدجان يحدد خطة العمل الإفريقية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وصياغة مستقبل العمل في أفريقيا، مشيرا إلى أن الدول الإفريقية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية سيبذلون كافة المساعي من أجل تنفيذ هذه الخطة وصولا إلى توفير العمل اللائق لأبناء القارة.