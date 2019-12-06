قتيلان بإطلاق نار في قاعدة للبحرية الأميركية بفلوريدا

قالت مصادر أمنية أميركية، إن السلطات تحقق في حادثة إطلاق بقاعدة للبحرية في مدينة بينساكولا بولاية فلوريدا، أسفرت عن مقتل شخص واحد إلى جانب المشتبه به. أكد مسؤول أمني بشرطة مقاطعة إسكامبيا "وفاة مطلق النار"، بعد أن أفاد في وقت سابق بأنه كان طليقا. وأصدرت البحرية في وقت لاحق بيانا أكدت فيه "حالة وفاة إضافية"، إلى جانب "عدد مجهول من الجرحى الذين يجري تحويلهم إلى المستشفيات المحلية"، بينما لم تقدم الناطقة باسم المسؤول الأمني، أمبر ساوثارد، أي معلومات إضافية حول الظروف التي أحاطت بالحادثة.



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