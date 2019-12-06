واشنطن تعاقب 4 عراقيين بسبب الفساد وانتهاك حقوق الإنسان

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة فرضت، اليوم الجمعة، عقوبات على أربعة عراقيين بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان أو الفساد.

ونشر الإعلان عن العقوبات على موقع الوزارة الإلكتروني.

وتستهدف العقوبات قيس الخزعلي زعيم جماعة "عصائب أهل الحق" وشقيقه ليث الخزعلي أحد زعماء الجماعة أيضا.

كما شملت العقوبات حسين فالح اللامي مسؤول الأمن في قوات الحشد الشعبي التي تضم فصائل مسلحة وتهيمن عليها أيضا جماعات منها عصائب أهل الحق.

جاءت هذه العقوبات بعدما انتقدت واشنطن قتل المتظاهرين في الاحتجاجات المطلبية التي تشهدها العراق منذ بداية أكتوبر الماضي.

وقتل أكثر من 400 شخص خلال تفريق قوات الأمن للاحتجاجات في مختلف مدن البلاد.

ويطالب المحتجون بتحسين الخدمات العمومية مثل الصحة والتعليم والكهرباء وبمحابرة الفساد وتوفير فرص عمل للشباب.

وأدت الاحتجاجات المتواصلة إلى استقالة رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي وحكومته.

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