الرئيس اللبناني: تشكيل الحكومة سيساعد أصدقاء لبنان على مساعدته

قال الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم الجمعة، إن تشكيل الحكومة سيساعد أصدقاء لبنان على استكمال مسار مؤتمر دعم اقتصاد لبنان "سيدر" وإطلاق المشاريع الإنمائية، في ظل استمرار الاحتجاجات الشعبية وتأخر الاستشارات النيابية التي تؤدي إلى تعيين رئيس للحكومة.

جاءت تصريحات الرئيس عون خلال لقائه وفداً من مؤسسات مالية واستثمارية بريطانية ومصرف "مورجان ستانلي" الأميركي في قصر بعبدا قبل ظهر اليوم برئاسة رالف الراهب، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية.

وقال الرئيس عون لأعضاء الوفد إن "الاستشارات النيابية الملزمة ستجري الاثنين المقبل، وتليها عملية تأليف الحكومة الجديدة، وهذا ما سوف يساعد أصدقاء لبنان على استكمال مسار مؤتمر سيدر وإطلاق المشاريع الإنمائية التي تقررت فيه".

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وطمأن رئيس الجمهورية الوفد إلى أن "معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية ستكون في أولويات الحكومة الجديدة فور تشكيلها، مشيراً الى أن الحكومة السابقة انجزت تصوراً اقتصادياً ضمن خطة نهوض بالاقتصاد اللبناني، وتحويله من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج ".

وأعلن الرئيس عون أن "عملية التنقيب عن النفط والغاز ستبدأ في شهر يناير المقبل. الأمر الذي سيضع لبنان عند بدء عمليات الاستخراج، ضمن الدول المنتجة للنفط والغاز".

تأتي تصريحات عون فيما دخلت الاحتجاجات في مناطق عدة شرق لبنان وجنوبه وشماله يومها الحادي والخمسين على التوالي للمطالبة بحكومة تكنوقراط ومحاربة الفساد.