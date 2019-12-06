نواب أميركيون يعكفون على تحديد تهم ستوجه لترامب في محاولة عزله

يدرس الديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي، اليوم الجمعة، مسألة بالغة الأهمية هي تحديد التهم التي ستوجه للرئيس دونالد ترامب بعدما أصدرت رئيسة المجلس نانسي بيلوسي أمراً للجنة القضائية بصياغة اتهامات رسمية لمساءلته بغية عزله.

وقد تصوغ اللجنة، البنود وتقدم توصيتها بشأنها بحلول 12 ديسمبر الجاري بعدما أجرت تحقيقات استمرت أكثر من شهرين، واستمعت إلى شهود وعقدت جلسات استماع لمعرفة إن كان الرئيس الجمهوري أساء استخدام صلاحيات منصبه.

وقالت بيلوسى إن الديمقراطية على المحك. وذكرت في إعلان بثه التلفزيون أنها طلبت من جيرولد نادلر رئيس اللجنة القضائية صياغة اتهامات رسمية يصوت عليها المجلس في وقت لاحق.

ويواجه ترامب موعداً نهائياً جديداً، اليوم الجمعة، بعدما رفض جميع الطلبات السابقة لتسليم وثائق وأمر مسؤولي إدارته برفض طلبات تقديم شهاداتهم.

ومنح نادلر الرئيس حتى الخامسة مساء اليوم (22:00 بتوقيت جرينتش) لإعلان إن كان هو أو مستشاره القانوني سيشاركان في أي إجراءات قضائية مقبلة.

وإذا وافق مجلس النواب على لائحة التهم كما هو متوقع، فسوف يعقد مجلس الشيوخ محاكمة لتحديد إن كان سيجري إدانة ترامب وعزله من منصبه. ويسيطر الجمهوريون على مجلس الشيوخ ولم يظهروا دعماً يذكر لعزل الرئيس.

ولم يعزل أي رئيس أميركي على الإطلاق عن طريق عملية مساءلة. واستقال الرئيس الجمهوري ريتشارد نيكسون في 1974 بعدما بدأ مجلس النواب العملية على خلفية فضيحة الفساد التي عرفت باسم «ووترجيت».