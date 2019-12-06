الرئيس اللبناني يأمل في تشكيل حكومة قريباً

أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، عن أمله في تشكيل حكومة جديدة قريباً لتضطلع بتنفيذ إصلاحات يطالب بها المتظاهرون منذ خمسين يوماً.

وتعاني لبنان أزمة اقتصادية تعتبر الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.

وبعد ما يزيد على شهر على استقالة سعد الحريري من منصب رئيس الوزراء في مواجهة احتجاجات مطلبية، برز اسم رجل الأعمال سمير الخطيب كمرشح أوفر حظاً لتولي رئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة عندما تجرى مشاورات مع نواب البرلمان بشأن تسمية مرشح يوم الاثنين.

يواجه لبنان أزمة اقتصادية، لكن الأوضاع تفاقمت منذ الاحتجاجات التي اندلعت في 17 أكتوبر الماضي، ودفعت المصارف لفرض قيود غير رسمية على تحويلات وسحب رؤوس الأموال، مع ندرة الدولار وانخفاض قيمة العملة المحلية.

وقال عون، خلال اجتماع مع نقباء المهن الحرة، «أولويات الحكومة العتيدة ستكون بتحقيق الإصلاحات الضرورية في مختلف القطاعات، واستكمال عملية مكافحة الفساد، وتصحيح الاعوجاج والخلل في عمل إدارات الدولة ومؤسساتها».

ويطالب المحتجون بمحاربة الفساد وتحسين الظروف المعيشية، وتوفير خدمات عامة جيدة.

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