كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أمريكا: واشنطن تفرض عقوبات على 4 مسؤولين عراقيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، مساء اليوم الجمعة، في نبأ عاجل لها، بأن وزارة الخزانة الأمريكية، أعلنت أن واشنطن تفرض عقوبات على 4 مسؤولين عراقيين، بسبب انتهاك حقوق الإنسان والفساد.

وأضافت الخزانة الأمريكية، إن 3 من المسؤولين الأربعة الذين فرضت عليهم عقوبات "زعماء فصائل شبه عسكرية تدعمها إيران".