القوات العراقية: عمليات بغداد تفكك 3 صواريخ كاتيوشا بمنطقة سبع البور موجهة للعاصمة

وصرح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، في حديث إلى قناة العراقية الرسمية، بأن "قيادة عمليات بغداد تمكنت من تفكيك 3 صواريخ كاتيوشا في أطراف منطقة سبع البور شمالي العاصمة"، مشيراً إلى أن "الصواريخ كانت موجهة إلى مناطق وسط بغداد في ذروة التظاهرات".

هذا ونفت وزارة الداخلية العراقية، في وقت سابق من اليوم، حدوث حالات اعتداء وقتل في الأماكن، التي تشهد تظاهرات واحتجاجات.

وقال الناطق باسم الوزارة العميد خالد المحنا في بيان، إن "بعض الوكالات نشرت خبرا مزيفا باسم وزارة الداخلية، مفاده الإعلان عن توثيق حالات قتل واعتداء في ساحات التظاهر"، مضيفاً "في الوقت الذي ننفي هذا التصريح فإننا نحذر من التطاول والتجاوز بالإساءة ونسب بيانات وتصريحات غير مصرح بها، كما نحتفظ بحق الرد القانوني".