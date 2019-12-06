كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الإسرائيلي يحذر أهل غزة من الاقتراب من السياج الحدودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، التحذزير إلى سكان قطاع غزة من الاقتراب من السياج الحدودي، ولاسيما بعد قرار "حماس" استئناف احتجاجات "مسيرة العودة"، وأكد على أن كل من لن يستجيب لهذا النداء سيعرض حياته للخطر.

وجاء هذا التحذير على لسان الكولونيل إياد سرحان قائد مديرية التنسيق والارتباط مع غزة في الجيش الإسرائيلي، الذي خاطب أهالي القطاع باللغة العربية عبر تسجيل مصور نشر في وقت سابق من اليوم، على صفحته في "فيسبوك" تحت عنوان "رسالة لأهل غزة".

وأشار الكولونيل سرحان في الفيديو، إلى أن "حماس" قررت استئناف "المظاهرات العنيفة على السياج يوم الجمعة"، بالرغم من أن المنطقة تشهد في الفترة الأخيرة "هدوءا نسبيا".

ودعا قائد مديرية التنسيق والارتباط مع غزة في الجيش الإسرائيلي، الغزيين إلى "عدم العودة إلى طريق العنف وعدم المشاركة في المظاهرات وأعمال الشغب على السياج"، مشدداً على أن "كل من سيقترب من السياج سيعرض نفسه للإصابة وسيدفع ثمنا باهظا نتيجة قرارات خاطئة".

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وكرر سرحان الدعوة مجددا بالقول: "ابقوا في أماكن آمنة بعيدة عن السياج"، مؤكدا أن التواجد في المنطقة الحدودية "ممنوع وخطر".

وأضاف أن قوات من الجيش الإسرائيلي منتشرة على امتداد الحدود ومستعدة لرد "صارم وحازم" على أي "عمل يخل بالنظام العام أو أي محاولة للمساس بالحدود".

وكانت حركة "حماس" أعلنت في بيان أصدرته يوم الاثنين الماضي، عن استئناف فعاليات "مسيرات العودة وكسر الحصار" شرق قطاع غزة بـ"طابعها الشعبي وأدواتها السلمية" اليوم الجمعة، بعد توقف ثلاثة أسابيع.

واعتبرت الحركة أن "مسيرات العودة" هي "وسيلة وأداة ناجحة وفاعلة من أدوات المقاومة والنضال الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني".