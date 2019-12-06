أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة

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أخبار عاجلة الآن || الأمم المتحدة تكشف عدد المعتقلين في احتجاجات إيران

كشفت منظمة الأمم المتحدة، عدد المعتقلين جراء مشاركتهم في الاحتجاجات التي شهدتها إيران منذ منتصف نوفمبر الماضي. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || إطلاق نار داخل قاعدة للبحرية الأمريكية في فلوريدا

أفادت قناة روسيا اليوم، نقلًا عن وكالة رويترز، في خبر عاجل لها منذ قليل، بإطلاق نار داخل قاعدة للبحرية الأمريكية في فلوريدا. أخبار عالمية عاجلة اليوم || إسرائيل تجري تجربة صاروخية قرب تل أبيب

أجرت إسرائيل، اليوم الجمعة، تجربة صاروخية بإطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى من قاعدة جوية قرب تل أبيب.

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