كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مبارزات بين أوروبا وإيران بسبب المحادثات النووية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ستطالب القوى الأوروبية في محادثات، اليوم الجمعة، بأن تتوقف إيران عن انتهاك اتفاقها النووي أو المخاطرة بتجديد عقوبات الأمم المتحدة، لكن مع غضب طهران بسبب عدم وجود حماية أوروبية من العقوبات الأمريكية، يبدو أن هناك مجالًا ضئيلًا للتسوية، وفقا لرويترز.

يأتي الاجتماع بعد ظهر اليوم وسط خلافات شديدة بين إيران والغرب، وتراجعت طهران عن التزاماتها بموجب اتفاق عام 2015؛ ردًا على انسحاب واشنطن العام الماضي وإعادة فرض العقوبات، التي شلت اقتصادها.

اشتبك الأوروبيون وإيران يوم الخميس حول برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية قبل أن يلتقي دبلوماسيون كبار من الأطراف المتبقية في الصفقة - بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا - مع مسؤولين إيرانيين في فيينا اليوم الجمعة؛ لتقييم حالة الاتفاق النووي.

وفي تأكيد للتوتر، هدد الوفد الإيراني بمقاطعة المحادثات بعد أن اكتشف تخطيط جماعة معارضة إيرانية في المنفى للاحتجاج ضد الحكومة خارج الفندق؛ حيث كان من المقرر عقد الاجتماع، على حد قول الدبلوماسيين.

سارع الاتحاد الأوروبي، الذي يستضيف المحادثات، إلى نقل الاجتماع إلى مهمته القريبة إلى الأمم المتحدة في فيينا.

بما أن المواجهة الأمريكية الإيرانية قد كشفت الاتفاق النووي، فقد تمزق الأوروبيون بين محاولة إنقاذه والرد على انتهاكات إيران، التي اختبرت صبرهم بشكل متزايد.

وشملت الانتهاكات تجاوز الحد الأقصى المسموح به لليورانيوم المخصب المسموح به بموجب الصفقة واستئناف التخصيب في فوردو، وهو مصنع مدفون داخل جبل اختبأته إيران من مفتشي الأمم المتحدة لمنع الانتشار النووي حتى كشفه الجواسيس الغربيون في عام 2009.

وقال دبلوماسي أوروبي "أعتقد أن نافذة التفاوض وإنقاذ الصفقة بالكاد مفتوحة".

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تفكر القوى الأوروبية من الفئة "E3" - فرنسا وبريطانيا وألمانيا - في إطلاق آلية في الصفقة يمكن أن تؤدي إلى إعادة فرض العقوبات الدولية للأمم المتحدة.

قال ثلاثة دبلوماسيين، إنه من غير المرجح أن يتم اتخاذ القرار السياسي حتى يناير؛ حيث من المتوقع أن تقلص إيران التزامها بالاتفاقية، والتي بموجبها قلصت أنشطتها النووية مقابل تخفيف العقوبات.

يجب أن تعلم الأطراف الأوروبية في الصفقة أن الساعة تدق بالنسبة لهم، وقال مسؤول إيراني كبير "إنهم يحاولون إبقاء إيران في الصفقة لكنهم لا يتخذون أي إجراء ضد البلطجة والضغوط الأمريكية".

انتقدت طهران مرارًا القوى الأوروبية الثلاث، لفشلها في حماية الاقتصاد الإيراني من العقوبات المالية والتجارية البعيدة المدى، التي دفعت الشركات الأجنبية المهتمة بالقيام بأعمال تجارية هناك.

وفي إشارة إلى الفجوة الآخذة في الاتساع بين الجانبين، قال وزير الخارجية الإيراني يوم الخميس إن اتحاد ال E3 أظهر "عدم كفاءة بائس" في الوفاء بالتزاماته.

وقد تحدث بعد أن كتبوا إلى مجلس الأمن الدولي متهمين طهران بامتلاك صواريخ باليستية قادرة على صنع الأسلحة النووية.

وقال دبلوماسي غربي: "لا أعتقد أن الأوروبيين قد وصلوا إلى خطهم الأحمر بعد، لكن الانتهاكات المتكررة وحقيقة أننا ندخل الآن منطقة انتشار (نووية) تعني أن مصداقيتهم على المحك".

