كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الكونجرس" يركز على التهم التي ستوجه إلى ترامب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سلط الديمقراطيون بمجلس النواب الأمريكي "الكونجرس"، مساء اليوم الجمعة، الضور على عملية مهمة جداً، وهي تحديد التهم التي ستوجه إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد ما أصدرت رئيسة المجلس نانسي بيلوسي أمرا للجنة القضائية بصياغة بنود رسمية للمساءلة.

ومن الممكن أن تصوغ اللجنة البنود، وتقدم توصيتها بشأنها بحلول 12 ديسمبر، بعدما أجرت تحقيقات دامت لأكثر من شهرين واستمعت إلى شهود، وعقدت جلسات استماع لمعرفة إن كان الرئيس الجمهوري أساء استخدام صلاحيات منصبه.

وأوضحت رئيسة مجلس النواب، أن الديمقراطية على المحك، وذكرت في إعلان بثه التلفزيون يوم الخميس أنها طلبت من جيرولد نادلر رئيس اللجنة القضائية صياغة اتهامات رسمية يصوت عليها المجلس في وقت لاحق.

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ويواجه الرئيس الأمريكي موعدا نهائيا جديدا اليوم الجمعة، بعدما رفض جميع الطلبات السابقة لتسليم وثائق وأمر مسؤولي إدارته برفض طلبات تقديم شهاداتهم.

ومنح نادلر، الرئيس حتى الخامسة مساء اليوم؛ لإعلان إن كان هو أو مستشاره القانوني سيشاركان في أي إجراءات قضائية مقبلة.

وإذا وافق مجلس النواب على بنود لائحة المساءلة كما هو متوقع، فسوف يعقد مجلس الشيوخ محاكمة لتحديد إن كان سيجري إدانة ترامب وعزله من منصبه، ويسيطر الجمهوريون على مجلس الشيوخ، ولم يظهروا دعما يذكر لعزل الرئيس.

ولم يعزل أي رئيس أمريكي على الإطلاق عن طريق عملية مساءلة، فيما استقال الرئيس الجمهوري ريتشارد نيكسون عام 1974، بعدما بدأ مجلس النواب العملية على خلفية فضيحة فساد ووترغيت.