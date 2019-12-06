مريم التوزاني: قصة فيلم “آدم” حسيتها.. ولزوجها عيوش: “بلا بيك ما تقدر تكون حتى حاجة”- فيديو

ينافس الفيلم المغربي “آدم”، للمخرجة مريم التوزاني، على جائزة الأوسكار، بعدما نال 18 جائزة في مختلف المهرجانات العالمية، وقد عرض لأول مرة في المغرب ضمن فعاليات المهرجان الدولي للفيلم في مراكش في دورته المستمرة حاليا.

والتقت التوزاني “اليوم24″، على هامش مشاركتها في المهرجان الدولي للفيلم في مراكش، وتحدثت عن قصة “آدم”، الذي يعالج قضية الأمهات العازبات، ووضع المرأة بشكل عام، وقالت إن فكرته أحستها فقررت ترجمتها لفيلم.

وتدور أحداث فيلم “آدم” حول الشابة سامية، التي تجسد دورها الممثلة نسرين الراضي، التي دخلت في علاقة جنسية خارج نطاق الزواج، فنجم عنها حمل تسبب لها في مشاكل كثيرة، إذ ستلتقي بعبلة، وهي سيدة أرملة تعاني جراء فقدانها زوجها.

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التوزاني في حوارها مع “اليوم24″، تحدثت عن سبب اختيارها لموضوع الفيلم، وكيفية اختيار أبطاله، وكذلك عن تفاصيل قصته، معبرة عن فخرها لترشيحه للمنافسة حول جائزة اللأوسكار.

وفي ختام حوارها، وجهت التوزاني رسالة شكر إلى زوجها منتج الفيلم، نبيل عيوش، وقالت له: “بلا بيك ما تقدر تكون حتى حاجة”.