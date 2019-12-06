بعد أن”حرك” لإسبانيا ورمى ميدالياته في البحر..شاب مغربي يخوض بطولة بإسبانيا ويؤكد: “أمثل إسبانيا وليس المغرب”

بعد أيام قليلة من الفيديو الشهير، الذي اجتاح أبرز صفحات مواقع التواصل الأجتماعي في المغرب، والذي نقل صورة لبطل مغربي في رياضة التايكواندو، وهو يرمي بكل الميداليات التي تحصل عليها في هذه الرياضة في البحر، ةهو في طريقه لـ”الحريك” إلى إسبانيا، عاد إسم هذا الرياضي، أنور بوخرصة ليثار من جديد.

بوخرصة، الذي قطع للضفة الأخرى بسلام، رمى بميدالياته في أعماق البحر، لكنه لم يتخل عن “كيمونو” (بدلة) التايكواندو والمهارات التي اكتسبها في المغرب، وما هي إلا أيام قليلة من وصوله إلى الجارة الشمالية، حتى شارك في أول بطولة محلية للأندية.

وانتشرت صورة بوخرصة، وهو يشارك في البطولة، وكذا “الشارة” التي شارك فيها في المنافسة انتشارا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي، وخلف ردود أفعال منددة باستمرار إهدار الطاقات والمواهب الرياضية، التي بدأت ترى في “الحريك” ملاذا ومنقذا من واقع اجتماعي صعب في المغرب.

وفي حديثه مع “اليوم24″، اليوم السبت، أكد بوخرصة صحة هذه الصور، مشددا على أنه ” يحمل ألوان إسبانيا وليس المغرب”.

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