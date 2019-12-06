مؤلم.. العثور على رضيعة ملفوفة ومرمية أمام باب مدرسة ضواحي أكادير! 

عثر مواطنون، صباح اليوم الجمعة، على رضيعة، حديثة الولادة، مرمية أمام باب مدرسة تعليمية في مدينة بيوكرى ضواحي أكادير.

وحسب مصادر محلية، فإن الرضيعة، بعد سماع صراخها بالقرب من حائط المدرسة، عثر عليها ملفوفة في غطاء، وفي صحة جيدة، إذ تم إخبار السلطات بالواقعة.

ووفق المصدر ذاته، فإن مكان الحادث عرف حالة استنفار لمختلف السلطات المحلية، التي فتحت تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لمعرفة ظروف، وملابسات التخلي عن الرضيعة بهذه الطريقة المؤلمة.

هذا وقد عملت عناصر الوقاية المدنية، على نقل الرضيع صوب جناح الأطفال المتخلى عنهم بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني في أكادير.