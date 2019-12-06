عاجل – دوري أبطال إفريقيا.. هذه تشكيلة الرجاء الأساسية أمام فيتا كلوب الكونغولي

كشف جمال السلامي، مدرب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، عن التشكيلة الأساسية للفريق التي ستخوض بعد قليل مباراة فيتا كلوب الكونغولي، بملعب “السلام”، في العاصمة كينشاسا، في إطار ثاني مباريات المجموعة الرابعة لعصبة الأبطال الإفريقية.

وعرفت هذه القائمة، دخول اللاعب محمدذ الدويك أسايس في الخط الخلفي بسبب غياب بدر بانون، فيما لم تعرف اللائحة أية مفاجآت عديدة باستثناء عودة اللاعب محمود بنحليب للتشكيلة الأساسية، بعد فترة طويلة من الإبعاد.

إليكم تشكيلة الفريق الأخضر:

حراسة المرمى: أنس الزنيتي

الدفاع: سند الوزرفلي، عبد الرجيم شاكير، فابريس نغا، محمد الدويك

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الوسط: فابريس نغوما، زكرياء الوردي، محسن متولي، ومحمود بنحليب

الهجوم: سفيان راحيمي، و حميدأحداد

جدير ذكره، أن الرجاء كان قد انهزم في المباراة الأولى عن نفس المجموعة بميدانه أمام الترجي التونسي.