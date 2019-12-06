حقيقة وفاة الداعية المصري محمد حسان

الجمعة 6 ديسمبر 2019

الداعية محمد حسان Advertisements

نفى أحمد حسان نجل الداعية محمد حسان، ما تردد عن وفاة الشيخ أو تعرضه لوعكة صحية.



وطالب المؤسسات الإعلامية، تحري الدقة ومصداقية الكلمة وعدم الانجراف فى مثل هذه الشائعات الواردة عن النفوس التى تعبث بالرأى العام.

يذكر أنه خلال الساعات الماضية، انتشر خبر وفاة الشيخ محمد حسان، على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإخبارية، مؤكدين وفاة الشيخ حسان في لندن اليوم بعد تدهور حالته الصحية فجأة.