اخبار العالم

حقيقة وفاة الداعية المصري محمد حسان

0 نشر
السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة وفاة الداعية المصري محمد حسان والان مع التفاصيل

الجمعة 6 ديسمبر 2019

الداعية محمد حسان

Advertisements

نفى أحمد حسان نجل الداعية محمد حسان، ما تردد عن وفاة الشيخ أو تعرضه لوعكة صحية.

وطالب المؤسسات الإعلامية، تحري الدقة ومصداقية الكلمة وعدم الانجراف فى مثل هذه الشائعات الواردة عن النفوس التى تعبث بالرأى العام.

يذكر أنه خلال الساعات الماضية، انتشر خبر وفاة الشيخ محمد حسان، على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإخبارية، مؤكدين وفاة الشيخ حسان في لندن اليوم بعد تدهور حالته الصحية فجأة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حقيقة وفاة الداعية المصري محمد حسان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا