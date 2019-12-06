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شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة وفاة الداعية المصري محمد حسان والان مع التفاصيل
الجمعة 6 ديسمبر 2019
الداعية محمد حسان
نفى أحمد حسان نجل الداعية محمد حسان، ما تردد عن وفاة الشيخ أو تعرضه لوعكة صحية.
وطالب المؤسسات الإعلامية، تحري الدقة ومصداقية الكلمة وعدم الانجراف فى مثل هذه الشائعات الواردة عن النفوس التى تعبث بالرأى العام.
يذكر أنه خلال الساعات الماضية، انتشر خبر وفاة الشيخ محمد حسان، على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإخبارية، مؤكدين وفاة الشيخ حسان في لندن اليوم بعد تدهور حالته الصحية فجأة.
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