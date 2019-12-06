2019-12-06 | 17:29
528 مشاهدة
حقق منتخبنا الوطني بالقوة البدنية اليوم الجمعة سبعة ميداليات متنوعة في بطولة اسيا المفتوحة بالقوة البدنية والمقامة حاليا في مدينة ألماتا الكازاخستانية.
واحرز الثاني أربعة ميداليات ثلاثة منها فضية وواحدة من البرونز فئة الناشئين وعلى وزن ٨٣ كغم.
وبهذا أصبحت حصيلة العراق في البطولة لغاية الآن أربعة عشر ميدالية متنوعة بعد ان حقق منتخبنا سبعة ميداليات في اليومين الماضيين.
يذكر ان بطولة اسيا المفتوحة بالقوة البدنية انطلقت في الثاني من الشهر الجاري واختتم في الثامن منه وتشارك فيها 22 منتخباً من مختلف أنحاء القارة الصفراء.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق يحصد الذهب في بطولة اسيا بالقوة البدنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.