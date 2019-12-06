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العراق يحصد الذهب في بطولة اسيا بالقوة البدنية

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2019-12-06 | 17:29

العراق يحصد الذهب في بطولة اسيا بالقوة البدنية

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حقق منتخبنا الوطني بالقوة البدنية اليوم الجمعة سبعة ميداليات متنوعة في بطولة اسيا المفتوحة بالقوة البدنية والمقامة حاليا في مدينة ألماتا الكازاخستانية.
وجاءت ميداليات العراق عن طريق اللاعبان علي شوقي وعلي ياسر، حيث أحرز الأول ثلاث ميداليات بواقع واحدة ذهبية وميداليتان برونزيتان، ضمن فئة الشباب وعلى وزن ٨٣ كغم.

واحرز الثاني أربعة ميداليات ثلاثة منها فضية وواحدة من البرونز فئة الناشئين وعلى وزن ٨٣ كغم.


وبهذا أصبحت حصيلة العراق في البطولة لغاية الآن أربعة عشر ميدالية متنوعة بعد ان حقق منتخبنا سبعة ميداليات في اليومين الماضيين.

يذكر ان بطولة اسيا المفتوحة بالقوة البدنية انطلقت في الثاني من الشهر الجاري واختتم في الثامن منه وتشارك فيها 22 منتخباً من مختلف أنحاء القارة الصفراء.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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