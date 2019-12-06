العراق يحصد الذهب في بطولة اسيا بالقوة البدنية

وجاءت ميداليات العراق عن طريق اللاعبان علي شوقي وعلي ياسر، حيث أحرز الأول ثلاث ميداليات بواقع واحدة ذهبية وميداليتان برونزيتان، ضمن فئة الشباب وعلى وزن ٨٣ كغم.

واحرز الثاني أربعة ميداليات ثلاثة منها فضية وواحدة من البرونز فئة الناشئين وعلى وزن ٨٣ كغم.



وبهذا أصبحت حصيلة العراق في البطولة لغاية الآن أربعة عشر ميدالية متنوعة بعد ان حقق منتخبنا سبعة ميداليات في اليومين الماضيين.

يذكر ان بطولة اسيا المفتوحة بالقوة البدنية انطلقت في الثاني من الشهر الجاري واختتم في الثامن منه وتشارك فيها 22 منتخباً من مختلف أنحاء القارة الصفراء.