نائب: البرلمان لن يتدخل باختيار رئيس الوزراء الجديد

أكد النائب عن دولة القانون عمار الشبلي، الجمعة، أن مجلس النواب لن يتدخل باختيار رئيس مجلس الوزراء الجديد، فيما أشار إلى أن الأسبوع القادم سيشهد اختيار رئيس الوزراء.
وأضاف ان "المدد الدستورية حاكمة في اختيار شخص رئيس الوزراء الجديد، وهي تنتهي يوم الخميس القادم"، مشدداً على أن "مجلس النواب لا علاقة له باختيار رئيس الوزراء الجديد".
وأوضح الشبلي، أن "رئيس الوزراء الجديد عليه أن يعي بأن أمامه ملفات كبيرة"، مؤكداً أن "اختيار رئيس وزراء صعب جداً حالياً".
وبيّن النائب عن دولة القانون، أن "مجلس النواب اذا اختار شخصة معينة قد يكون متهماً"، مشيراً إلى أنه "بالامكان اختيار رئيس الجمهورية شخصاً قوياً وحازماً حسب المواصفات التي طرحتها المرجعية بالتشاور مع الكتل السياسية".
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