فرار دواعش من سجن بشمال سوريا تحرسه قوات تابعة لتركيا

فر عشرة سجناء بينهم عناصر تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي من سجن يخضع لحراسة قوات سورية تابعة لتركيا في مدينة حلب شمال سوريا.



وقالت المرصد السوري لحقوق الإنسان: "فر نحو 10 سجناء يقبعون في سجن فصيل تابع لتركيا في ناحية راجو بريف عفرين شمال غرب حلب في ظروف غامضة".

وأوضح أنه وفقاً للمعلومات التي حصل عليها، فإن من بين السجناء الفارين عناصر من تنظيم "داعش" وآخرين متهمين بالتخابر مع أجهزة النظام.

ومنذ الهجوم الذي شنته تركيا على سوريا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فر العديد من عناصر "داعش" الإرهابي من المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وهو أمر حذرت منه دول أوروبية عدة.





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وعقب العدوان التركي على شمال شرق سوريا، ابتز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دول الغرب بإعادة إرهابيي داعش إلى بلادهم التي ترفض الأمر، وتعدهم "قنابل موقوتة".

وبالفعل، نفذت أنقرة تهديداتها الشهر الماضي وبدأت ترحيل دواعش إلى الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وهولندا وفرنسا.

وظلت تركيا موضع اشتباه لفترة طويلة بترك مسلحين يعبرون حدودها إلى سوريا للانضمام إلى مجموعات متطرفة.

واتهمت فرنسا أنقرة مؤخرا بإضعاف عملية التصدي لعناصر "داعش" بشنها هجوما على وحدات سوريا الديمقراطية التي كانت في الخط الأول في محاربة التنظيم الإرهابي.

واعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن العدوان التركي على الأكراد في شمالي سوريا قوّض 5 سنوات من القتال ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

ولم يعرف بعد عدد أفراد داعش الإجمالي الذين تنوي تركيا ترحيلهم.

ونقلت وسائل إعلام مؤخرا عن أردوغان قوله: "إن هناك 1201 من أسرى تنظيم داعش في السجون التركية، بينما احتجزت أنقرة 287 في سوريا".