كوربين: جونسون يضلل الناخبين بشأن أثر اتفاق البريكست

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربين

يلتقي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وزعيم حزب العمال جيرمي كوربين وجها لوجه في المناظرة النهائية المقررة مساء اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي قبل الانتخابات العامة التي تجرى في 12 كانون أول/ديسمبر.

ومازال المحافظون يتمتعون بصدارة مريحة في استطلاعات الرأي ولكن قد يتأثرون جراء أي خطأ أو زلة من شأنها أن تقوض محاولة جونسون للحصول على أغلبية برلمانية في الأيام الأخيرة من الحملات الانتخابية، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

وقبل المناظرة التي تبدأ في وقت لاحق من اليوم الجمعة، اتهم رئيس الوزراء زعيم حزب العمال كوربين بمحاولة "التلاعب" في نتائج الاستفتاء الثاني الخاص بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) الذي يريده زعيم حزب العمال بالسماح لمواطني الاتحاد الأوروبي بالتصويت. وقال كوربين بدوره إن جونسون يضلل الناخبين بشأن أثر اتفاق الخروج مع بروكسل.

يتفوق المحافظون على العمال بفارق 12 نقطة، بتراجع أربع نقاط قبل أسبوعين، بحسب أحدث استطلاعات الرأي التي أجرتها مؤسس "إبسوس موري" لصالح صحيفة "إيفنيج ستاندرد". وظل الدعم لحزب المحافظين المنتمي إليه جونسون ثابتا عند 44 % بينما حصل العمال على أربع نقاط لتصل نسبتهم إلى 34 %.