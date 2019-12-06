أكّد وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال ​غسان عطالله​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "أنّنا سنشهد يوم الإثنين استشارات نيابيّة لا مثيل لها منذ "​اتفاق الطائف​" حتّى اليوم. كلّ الثقة برئيس الجمهورية ​ميشال عون​".

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كانت هذه تفاصيل خبر عطالله: سنشهد الإثنين استشارات نيابية لا مثيل لها منذ الطائف حتى اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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